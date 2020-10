Sliptong en kabeljauw meest aangeboden vis op Scheveningen

Om het gebruik van Noordzeevis op Scheveningense menukaarten te bevorderden heeft de Stichting Noordzeevis uit Scheveningen maandag een award uitgereikt aan strandtent Solbeach. Ze krijgt de onderscheiding omdat ze, wat de stichting betreft, op een goede manier gebruik maakt van Noordzeevis; de strandtent heeft rode poon op de menukaart staan. Chef-kok Tobias Smallenbroek van Solbeach zegt dat dat een bewuste keuze is geweest: “We zijn erg blij met de trofee. We hebben vier jaar geleden besloten om zalm en tonijn van de menukaart te halen en alleen nog maar te werken met vis van dichtbij. Deze trofee zien we als erkenning voor onze inzet.”

De uitreiking van de award was onderdeel van de presentatie van het jaarlijkse onderzoek naar het gebruik van vis uit de Noordzee. Uit het onderzoek wat werd uitgevoerd door communicatie- en adviesbureau Schuttelaar & Partners bleek verder dat er, onder de onderzochte strandtenten, meer Noordzeevis als hoofdgerecht wordt aangeboden. “Van alle vishoofdgerechten bestaat 51% uit een gerecht met Noordzeevis. Van alle onderzochte strandtenten biedt 60% een hoofdgerecht met Noordzeevis aan.” Een sliptong of kabeljauw wordt het meest aangeboden op en aan het strand. Op een derde plek staat zalm, een geïmporteerde vissoort.

De stichting Noordzeevis uit Scheveningen zet zich sinds enkele jaren in om Noordzeevis uit Scheveningen geliefd te maken en op meer plekken te laten verkopen. “We timmeren al vier jaar hard aan de weg om Noordzeevis uit Scheveningen onder de aandacht te brengen bij de horeca en de consument. We hopen dat dit een kantelpunt is en dat er de komende jaren steeds meer Noordzeevis gerechten op de Scheveningse menukaarten gaan verschijnen”, zegt bestuurslid Suzanne van der Pijll.