Strengere maatregelen in zicht voor horeca, Grote Markt ‘maakt de drank op’

Meer in

Op de Grote Markt in Den Haag wordt dinsdagavond kort voor de persconferentie een ‘drank moet op’-evenement gehouden. “We voelen de bui allemaal al hangen. Vanavond om 19:00 krijgen we de nieuwe maatregelen voorgeschoteld… We moeten hoogstwaarschijnlijk 2 weken dicht”, zo valt te lezen. “Wat wij ervan vinden? Echt helemaal super flamoes, gleuf, spleet!!!”

De verwachting is dat minister-president Mark Rutte en coronaminister Hugo de Jonge dinsdagavond in de persconferentie bekendmaken dat de horeca als coronamaatregel deels of helemaal de deuren zal moeten sluiten, dat gebeurde ook al bij de eerste coronagolf.

“Wie maakt ons los?! Wij hebben nog wel wat drank wat op moet. Zonde… drank door de gootsteen? Dat is taboe. Laten we daarom de handen ineen slaan om deze drankverspilling tegen te gaan en er nog een mooie avond van maken op de Grote Markt!”