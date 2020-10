Vertrek van Shell uit Den Haag is nu geen ‘serieuze optie’

Het hoofdkantoor van Shell blijft voorlopig in Den Haag, dat schrijft mediapartner Omroep West. Een verhuizing naar Londen is op dit moment een ‘optie die niet serieus wordt onderzocht of overwogen’, aldus de Haagse wethouder Saskia Bruines (Economische Zaken). Shell liet afgelopen zomer weten dat het nog onduidelijk was of het hoofdkantoor in Den Haag blijft.

De wethouder komt met de update naar aanleiding van vragen van raadslid Ralf Sluijs (Hart voor Den Haag). Hij wilde afgelopen zomer duidelijkheid over het mogelijk vertrek van de energiereus uit Den Haag. De bestuursvoorzitter van Shell, Ben van Beurden, zei toen in het Financieele Dagblad dat het onzeker was of het bedrijf officieel in Den Haag zou blijven gevestigd. Dit vanwege het afschaffen van de dividendbelasting. In het Verenigd Koninkrijk ligt de belasting op uitgekeerde winst voor aandeelhouders nog op nul. Dit maakt het voor Shell aantrekkelijk om het hoofdkantoor daar te vestigen.

Bruines schrijft nu aan de gemeenteraad dat het stadsbestuur de berichten over een mogelijke verhuizing serieus nam en daarom direct nadere informatie heeft ingewonnen bij Shell. Maar dat zou hebben gemeld dat er geen concrete plannen zijn om de hoofdzetel naar Londen te verplaatsen. Verhuizing zou wel zijn genoemd als één van de mogelijke oplossingen om van de extra belasting af te komen. Maar het wordt dus nog niet serieus overwogen.

Rampzalig

Sluijs noemt een eventueel vertrek van het hoofdkantoor van Shell ‘rampzalig’ voor de toch al kwetsbare economie in Den Haag en de regio. Ook Bruines zegt dat het stadsbestuur een eventueel vertrek van Shell zou betreuren. Het stadsbestuur zou graag de werkgelegenheid voor Den Haag behouden ‘vooral waar het de duurzaamheid versterkt’. Maar, stelt de wethouder: ‘Voor zover ons bekend is een dergelijk vertrek op dit moment niet aan de orde.’

Omdat het zo’n ‘enorme banenmotor’ voor de stad is, wil Hart voor Den Haag dat de gemeente ‘de rode loper’ voor Shell uitlegt. Bruines zegt dat het beleid van de gemeente daar wel een beetje op neer komt. Het bedrijf is een ‘zeer belangrijke werkgever voor de stad en regio’, aldus de wethouder. Daarom zijn er met regelmaat gesprekken over ‘aangelegenheden die bedrijf en gemeente gezamenlijk (kunnen) raken en hoe elkaar wederzijds te versterken’.