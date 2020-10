‘We hebben zo ons best gedaan in de horeca, maar het virus kijkt daar niet naar’

De horeca gaat vier weken dicht om het aantal coronabesmettingen terug te dringen. Om te voorkomen dat mensen ’s avonds alcohol kopen en buiten gaan opdrinken mag er na 20.00 uur geen drank en softdrugs meer verkocht worden. ‘Het voelt heel onrechtvaardig omdat we heel erg ons best hebben gedaan, maar het virus kijkt naar niet naar’, zegt horecaondernemer Rene Bogaart bij mediapartner Omroep West.

Helaas is de grootste nachtmerrie waarheid geworden, reageert Bogaart die meerdere horecazaken heeft in onder andere Den Haag, Leiden en Zoetermeer. Hij vreest zelfs dat de horeca tot begin volgend jaar dicht blijft. ‘Als je vier weken doet, moet je heel snel resultaat gaan zien de komende weken. Ik ben bang dat we nog langer dicht moeten.’

‘Het voelt heel onrechtvaardig omdat we heel erg ons best hebben gedaan, maar het virus kijkt daar niet naar. We zullen dit offer moeten brengen, hoe moeilijk en raar en oneerlijk dat het voelt. We moeten het gewoon doen. Ik ben iemand die dit met al mijn kracht en mijn mensen ga nastreven.’