Wijkbudget van 30.000 euro beschikbaar voor Schipperskwartier

Bewoners van het Schipperskwartier in stadsdeel Laak mogen tot 25 oktober ideeën insturen waaraan het wijkbudget van 30.000 euro aan zou moeten worden uitgegeven. Een idee moet bijdragen aan een van de vier categorieën: op straat, groen, sport en spel en ontmoeten. Vervolgens kan op die plannen gestemd worden en wordt er bekeken of de plannen haalbaar zijn.

Vooralsnog zijn er negen ideeën ingediend en wordt er onder meer voorgesteld om de MuziekBox uit te breiden met meer apparatuur of een tweede locatie, daar kunnen jongeren hun muzikale talenten ontwikkelen. Ook is er een plan ingediend voor kickbokslessen voor jongeren en er is een initiatief voor het regelen van meer groen, spel en buurtactiviteiten.

Een idee insturen kan nog tot 25 oktober aanstaande. Vervolgens kan tot en met 1 november gestemd worden op de ingediende plannen. Daarna volgt een gemeentelijke haalbaarheidscheck. Op 7 december wordt bekendgemaakt welke plannen haalbaar zijn om uit te voeren, op die plannen kan dan opnieuw worden gestemd.