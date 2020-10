Burgemeester Van Zanen: “Houd je alsjeblieft aan de regels, ook in de herfstvakantie”

Burgemeester Jan van Zanen doet een dringend beroep aan stadsgenoten om de richtlijnen van het RIVM te blijven volgen, dat valt te lezen in een open brief op de website van de gemeente. “Houd je alsjeblieft aan de regels, ook in de herfstvakantie die nu voor de deur staat. Houd steeds voldoende afstand, was vaak je handen en draag in winkels en in openbaar toegankelijke binnenruimtes altijd een mondkapje. Neem ook in huis de regels in acht, juist nu we weer minder buiten de deur kunnen doen. Dat betekent: per dag maximaal drie gasten thuis uitnodigen en ook daar voldoende afstand bewaren. Loop niet de kantjes ervan af, maar neem je verantwoordelijkheid. Het komt nu echt aan op eenieder van ons. En wijs anderen erop als zij een loopje nemen met de regels.”

In zijn brief spreekt Van Zanen van een zorgelijke toestand in Nederland die ook geldt in Den Haag. “Geloof me, ook ik hoopte dat deze nieuwe maatregelen ons bespaard zouden blijven. De afgelopen maanden ben ik begonnen aan een intensieve kennismakingstocht door onze mooie stad en heb ik gelukkig al heel veel mensen kunnen zien en spreken. Helaas kan ik hier voorlopig niet mee doorgaan, terwijl ik juist met zoveel inwoners zou willen kennismaken. Maar ook ik moet me houden aan de regels.”

“2020 is voor ons allemaal geen gemakkelijk jaar. Veel inwoners van Den Haag missen de sociale contacten en voelen zich eenzaam. Medewerkers in de zorg maken meer uren dan ooit. Toch heeft dit jaar ons ook iets positiefs gebracht: de coronacrisis biedt ons een extra kans om echt wat te betekenen voor elkaar en daarmee voor de hele maatschappij. Hoe? Door de regels te volgen. Hoe vervelend die ook zijn. Om zo, samen, corona in bedwang te krijgen. Onder het motto: afstand houden, maar wel in contact blijven. Laten we ook de komende tijd elkaar niet uit het oog verliezen. Met elkaar komen we deze moeilijke periode te boven. Hou vol.”