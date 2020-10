Twee Hagenaars vast na steekpartij in Rijswijks bedrijf

Coronavirus: geen uitzendingen van vrijwilligersprogramma’s Den Haag FM

De uitzendingen die door vrijwilligers worden verzorgd op Den Haag FM en Den Haag TV gaan de komende vier weken niet door. Dat heeft Den Haag FM woensdag besloten naar aanleiding van de persconferentie van het kabinet in verband met het coronavirus. De vrijwilligers worden hierover per mail geïnformeerd.

De reden voor het besluit is dat de omroep de kans op besmettingen zo klein mogelijk willen houden. Op die manier zorgen we ervoor dat het virus zich minder snel kan verspreiden in Nederland.

De uitzendingen van Haagse Bakkie met Nicolette Krul (maandag tot en met vrijdag: 10-12 uur) en Spuigasten (zaterdag: 11-12 uur) in de centrale bibliotheek aan het Spui gaan wel door. Voor alle medewerkers geldt: iedereen die neus-, keelverkoudheid en/of koortsklachten heeft, moet vanuit huis werken.