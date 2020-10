HSP, PvdD en GroenLinks stellen vragen over regels voor demonstraties in Den Haag

Diligentia en Theater PePijn sluiten, voorstellingen gaan tot 11 november niet door

Diligentia en Theater PePijn hebben woensdag laten weten de deuren te sluiten tot 11 november 2020. “Deze moeilijke beslissing hebben we genomen n.a.v. de persconferentie van gisteravond (dinsdag 13 oktober). Aan het einde van de dag zullen we dit besluit via onze website toelichten.”

Diligentia was een van de theaters die onlangs een ontheffing kreeg en zodoende meer dan 30 gasten mocht ontvangen. Dinsdagavond werd duidelijk dat die ontheffing werd ingetrokken. “In binnenruimtes waar mensen zitten geldt een maximum aantal personen van 30”, zo stelt de nieuwe regel.

Bezoekers krijgen later te horen of een voorstelling die voor de komende maand gepland was verplaatst wordt of definitief geannuleerd zal worden.