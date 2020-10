Geen kunstfestival voor kinderen in de herfstvakantie: De Betovering is afgelast

Er zal dit jaar in de herfstvakantie geen nieuwe editie zijn van het internationale kunstfestival voor de jeugd ‘De Betovering’. “We hadden het festival dit jaar al teruggebracht tot een veilige versie, ook voor maximaal 30 bezoekers per activiteit, zo valt te lezen.

“Echter, met de opdracht om geen theaterfestivals te organiseren, niet de randen van de maatregelen op te zoeken én verkeersbewegingen plus sociale contacten nog meer te beperken vinden wij het niet verantwoord om mensen te activeren om in een week naar 500 activiteiten te gaan. Het is nauwelijks te geloven, maar het is echt: De Betovering 2020 wordt afgelast.”

Het kan zijn dat er op kleinschalige basis hier en daar nog wel wat activiteiten voor kinderen zullen zijn in Den Haag: “Culturele instellingen hebben binnen de nieuwe maatregelen individueel wél nog enige ruimte voor activiteiten. In een enkel geval zal het gaan voorkomen dat de locatie waar iets door ons geprogrammeerd was, zelfstandig besluit de activiteit toch door te laten gaan.” Wanneer een activiteit toch doorgaat, dan zal dat op de website van De Betovering vermeld worden.

Het festival had gepland om aankomende vrijdag een nieuwe editie af te trappen. De organisatie vraagt nu om kinderen die dag het themalied Kom uit je bubbel thuis mee te zingen.

Beeld: Vivienne van Leeuwen / De Betovering