Eigenaar Capriole Café over coronasluiting: “Driekwart van de kosten blijf je gewoon zelf betalen”

Het nieuws dat de horeca de komende vier weken gesloten moet blijven is hard aangekomen bij Pascal Ultee van Capriole Café. “Ik ben vannacht wakker geworden met steken op mijn borst en paniek in mijn lijf”, zegt Ultee in Haags Bakkie op Den Haag FM. “Nu heeft het ons echt wel overvallen.” Ook het bericht dat het OMT adviseerde om te kijken of de restaurants wel open konden blijven valt niet in goede aarde bij de ondernemer. “Dat had ik eigenlijk liever niet geweten.”

Premier Rutte maakte dinsdagavond bekend dat de restaurants en cafés na vanavond de deuren weer moeten sluiten. “Er zijn nu vier weken aangekondigd, maar de vorige keer werd gezegd twee weken en dat werden ruim twee maanden.” De ondernemer zegt er rekening mee te houden dat de horeca in de winter grotendeels gesloten zal zijn.

De overheid zou de kosten van het personeel moeten overnemen nu de zaak verplicht gesloten is vindt Ultee: “Ik heb meer dan honderd mensen in dienst, een groot team wat al jaren voor onze familie werkt. Die wil ik salaris blijven betalen, maar regelingen voorzien daar niet in.” Over de NOW-regeling is hij niet enthousiast. “Als ondernemer blijf je driekwart van de kosten gewoon zelf betalen. Als ik terugkijk naar de vorige periode: toen hebben we iedereen in dienst kunnen houden. De vraag is of dat nu weer kan.”