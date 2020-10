Fabian Paagman: “Er is niet echt een perspectief. Dat kunnen we wel willen, maar niet afdwingen”

“In april mei zeiden we tegen elkaar ‘dit is vervelend, maar goed dat het niet in de feestdagen-tijd gebeurt’. Nu is de timing heel ongelukkig”, zegt Fabian Paagman van boekhandel Paagman in Haags Bakkie op Den Haag FM in reactie op de nieuwe coronamaatregelen.

De ondernemer roept op om in de komende tijd cadeaus voor de feestdagen aan te schaffen bij lokale ondernemers. “De kerst die gaat komen, sinterklaas gaat echt komen en de schoenen worden gewoon gevuld. Die cadeautjes heb je echt nodig, doe die boodschappen vooral lokaal.”

Tekst gaat verder onder de video

De nieuwe, strengere coronamaatregelen gelden voor vier weken, al is het maar de vraag of ze dan worden afgebouwd. Minister Hugo de Jonge gaf dinsdagavond aan dat het nut van de nieuwe maatregelen over twee weken wordt geëvalueerd. “Ook in het voorjaar duurde het wat langer”, reageert Paagman op de duur van de maatregelen. “Er is niet echt een perspectief. Dat kunnen we wel willen, maar niet afdwingen.” De ondernemer zegt daarbij dat men heeft kunnen leren van de eerste lockdown, waardoor er nu meer mogelijkheden zijn zoals bijvoorbeeld voor het online winkelen.

Horeca in de winkel sluit

Onderdeel van de nieuwe maatregelen is dat de horeca moet sluiten, dat geldt ook voor de horeca in zijn winkels. Tevens zal de winkel op de Fred eerder sluiten, de deuren gaan dicht om 20.00 uur in plaats van 21.00 uur. Ter compensatie gaat men vanaf donderdag een uur eerder open.

Mondkapjesplicht

Minister president Mark Rutte kondigde dinsdagavond aan dat er ook een mondkapjesplicht komt voor publieke binnenruimtes, waar ook winkels onder vallen. “We gaan er op inspelen, maar we gaan het niet opleggen”, zegt Paagman over het beleid bij zijn winkels. Men blijft de mondkapjes uitdelen bij de winkel. Paagman verwacht dat er geen probleem zal zijn met het dragen ervan, daarin zegt hij op straat een gedragsverandering te zien.

Ook geldt er een verbod op het organiseren van evenementen, die zullen er dan bij Paagman ook niet meer zijn. “Dat veranderen we sec in signeersessies.”