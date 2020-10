Ernst Kuipers: meer ziekenhuisbedden komende tijd niet mogelijk

Het is de komende tijd niet mogelijk om het aantal ziekenhuisbedden verder uit te breiden, zegt de voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ), Ernst Kuipers. Het zou kunnen in een tijdsbestek van meerdere maanden of jaren, maar niet ‘in deze periode’. Dat schrijft mediapartner Omroep West.

“Er is een einde aan de rekbaarheid van de ziekenhuiszorg”, zegt Kuipers tijdens een technische briefing in de Tweede Kamer. Volgens hem zijn er in de zomermaanden 900 ziekenhuisbedden bijgekomen, waaronder 300 ic-bedden. Om zorg te leveren voor die extra bedden zijn ‘vele duizenden’ medewerkers nodig. ‘Dat is een majeure inspanning.’

Voor de mensen die nog steeds twijfelen of dit het moment is om je aan de regels te houden: Nederland is inmiddels koploper van de wereld qua aantal besmettingen per 100.000 inwoners. De spoedeisende hulp is de afgelopen dagen in 020, 010 en 070 (tijdelijk) dicht gegaan. #Corona pic.twitter.com/UOZgG6NVFV — Hanneke van der Werf (@hannekevdwerf) October 14, 2020

Door een gebrek aan beschikbare bedden is de spoedeisende hulp in Den Haag, Amsterdam en Rotterdam soms dicht. Het gaat om een sluiting van één tot meerdere uren. “Als een ambulance zijn patiënt niet kwijt kan, dan heb je geen keus.”