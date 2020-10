HSP en PvdD stellen vragen over demonstraties in Den Haag

De Haagse Stadspartij (HSP) en de Partij voor de Dieren (PvdD) willen van burgemeester Jan van Zanen weten waarom een lopende demonstratie maandag werd verboden. Demonstranten wilden van Shell naar het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) lopen, maar dat mocht niet. Een week eerder werd een lopende demonstratie door het winkelend publiek nog wel toegestaan, zo schrijft men.

De partijen stellen verder vraagtekens bij de aanwijzing van de burgemeester om de demonstratie buiten het zicht van de ministerie te houden. Voor de demonstratie had de burgemeester een alternatieve locatie aangewezen voor een ‘statische demonstratie’, op afstand van het ministerie van EZK.

“Besturen tijdens corona is niet makkelijk”, schrijft HSP-fractievoorzitter Joris Wijsmuller. “Maar de beperking die Van Zanen tegen een kleine demo over de verwevenheid van Shell met het beleid van EZ heeft opgelegd is niet ok. En waarom zitten arrestanten voor een ludieke actie al meer dan 24 uur vast?” PvdD-raadslid Robin Smit: “Demonstratierecht is een groot goed. Iedere aanvraag van demonstraties moet gelijk behandeld worden. Afgelopen week is dat niet helemaal goed gegaan.”

Beperkingen voor demonstraties

Ook willen de partijen weten wat de grond is waarop de Veiligheidsregio Haaglanden deze week besloot om beperkingen aan een demonstratie op te leggen. Deze week werd bekend dat de veiligheidsregio besloot om geen demonstraties meer toe te staan waarbij een tocht werd gelopen. “Omdat blijkt dat tijdens het lopen van routes het moeilijker is afstand te houden. Er moet daarom op een vaste plek worden gedemonstreerd”, zo liet men weten.

HSP en PvdD willen nu weten waarom ‘een lopende demonstratie in beperkte vorm en met eventuele aanvullende eisen zoals mondkapjes, maximum aantal deelnemers en waarborging van de 1,5 meter niet kan worden toegestaan’.