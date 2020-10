Ondernemend Nederland: “Wat ondernemers in de horeca verdienen is extreme duidelijkheid en steun”

HTM snijdt in dienstregeling vanwege coronacrisis

Omdat HTM last heeft van de effecten van de coronapandemie past het bedrijf de dienstregeling voor de RandstadRail en bus aan. ‘HTM wil haar reizigers namelijk een betrouwbare dienstregeling blijven bieden’, legt een woordvoerster uit bij mediapartner Omroep West.

Voor alle buslijnen geldt dat vanaf maandag 19 oktober de extra ritten tijdens de spitstijden komen ter vervallen en dat spitsbus 29 niet rijdt. De frequentie van de meeste buslijnen wordt overdag verlaagd. Op buslijn 28 worden aardgasbussen ingezet in plaats van de elektrische bus.

De wijzigingen bij de RandstadRail gaan donderdag 22 oktober in. Vanaf dan zal tram 34, die rijdt tussen De Savornin Lohmanlaan en Lansingerland Zoetermeer, komt te vervallen en zullen tram 3 en 4 ieder zes keer per uur rijden. Op het traject van tram 19 gaat HTM R-Net-trams inzetten in plaats van de RandstadRailtrams. Daarmee beschikt HTM over voldoende trambestuurders die RandstadRail kunnen rijden.