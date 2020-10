Burgemeester Van Zanen: “Houd je alsjeblieft aan de regels, ook in de herfstvakantie”

Twee Hagenaars vast na steekpartij in Rijswijks bedrijf

Twee Hagenaars zijn aangehouden in verband met het steekincident dat dinsdagmiddag plaatsvond in een bedrijf aan de Polakweg in Rijswijk. Het gaat om Hagenaars van 20 en 61 jaar oud. Dat meldt mediapartner Omroep West.

Het slachtoffer – een 31-jarige man uit Den Haag – is naar het ziekenhuis gebracht en wordt daar behandeld aan zijn verwondingen. Waarom hij door de twee werd neergestoken, wordt onderzocht. De twee verdachten probeerden na het steekincident te ontkomen in een auto, maar dat mislukte.