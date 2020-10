Voorzitter Laakkwartier: “Had niet verwacht dat de jeugdcompetities stilgelegd zouden worden”

“Ik had niet verwacht dat de jeugdcompetities stilgelegd zouden worden. Ik had wel het idee dat men het heel erg belangrijk zou vinden dat de jeugd zou sporten”, zegt Ron Jansen HVV Laakkwartier in reactie op het besluit om het sporten opnieuw aan banden te leggen. “Maar het is ook begrijpelijk, want je krijgt ook te maken met reisbewegingen.”

Toch leven er wat de nieuwe regels betreft nog welk wat vragen bij de voorzitter van Laakkwartier: “Qua wedstrijdjes voor de jeugd is het duidelijk: geen competitie, maar onderling is wel mogelijk en trainen mag ook. Senioren zit gewoon een stop op, behalve: je mag buiten trainen, maar niet in groepsverband groter dan vier. Binnen mag je trainen met 30 man.” Jansen zegt daarin te hopen op duidelijkheid die zou moeten komen van de KNVB en sportkoepel NOC/NSF.

Ook de afgelopen weken waren bijzonder bij de voetbalclub: er mocht nog wel gevoetbald worden, maar zonder publiek langs de lijn. “Ouders van Laakkwartier stonden langs de weg om toch nog een glimp op te vangen van het spelen.” Het was niet voor iedereen even duidelijk wie er wel of niet op het terrein aanwezig mocht zijn zegt Jansen: “Zondag stuurde ik iemand weg, die zei: ‘maar ik ben gewoon van Laakkwartier’.” Uiteindelijk bleek de onduidelijkheid er vandaan te komen dat een bestuurslid wel op het terrein mocht zijn en een gewoon lid niet.