Ondernemend Nederland: “Wat ondernemers in de horeca verdienen is extreme duidelijkheid en steun”

De nieuwe coronamaatregelen die woensdagavond van kracht worden zal voor veel ondernemers een harde klap zijn, dat stelt Hans Biesheuvel van Ondernemend Nederland (ONL) in Haags Bakkie op Den Haag FM. “Ik denk dat er heel veel dilemma’s bij ondernemers op tafel liggen”, zegt Biesheuvel over ontbrekend toekomstperspectief voor de horeca. “Je krijgt behoorlijk wat rigoureuze maatregelen.”

Na woensdagavond zal de horeca voor vier weken de deuren moeten sluiten, dat maakte minister-president Mark Rutte dinsdag bekend. “En wie weet voor nog wel hoe veel langer. We moeten maar afwachten of dat voldoende is.”

“Wij hebben gisteravond meteen gezegd dat een steunpakket op de agenda moet staan in Den Haag. Al die ondernemers staan voor lastige afwegingen”, zegt Biesheuvel, doelend op afwegingen die ondernemers moeten maken waar het gaat om behoud van personeel en eventuele investeringen die gedaan moeten worden met gebruik van eigen geld.

“Wat ondernemers in de horeca verdienen is extreme duidelijkheid en steun.” Waar eerder nog werd gesproken over een afbouw van de steunmaatregelen kan daar wat ONL betreft nu geen sprake van zijn: “Ik denk dat er specifieke maatregelen nodig zijn om bedrijven overeind te houden.”