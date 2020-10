‘Alles voor de veiligheid’: FNV Handel enthousiast over eerder sluiten winkels

Supermarkten moeten ‘alles op alles zetten’ om te zorgen dat de winkelmedewerkers veilig hun werk kunnen doen. Dat vertelde Linda Vermeulen van FNV Handel donderdagochtend op Den Haag FM. Aanleiding is de nieuwe corona-maatregel dat na 20.00 uur geen drank meer mag worden verkocht.

Donderdagavond om 20.00 uur mag niemand meer een supermarkt verlaten met blikjes bier, een flesje wijn of een fles Malibu. Met deze ‘alcoholklok’ – zoals premier Mark Rutte de maattegel dinsdagavond benoemde – wil het kabinet ervoor zorgen dat het aantal coronabesmettingen terugloopt.

Linda Vermeulen vindt het goed dat er vanuit het kabinet strengere maatregelen worden opgelegd. ‘Het is echt tijd dat dát gebeurt’, aldus Vermeulen. Ze beaamt dat de mentaliteit van begin maart is verwaterd. ‘In het begin werd er veel gedaan om afstand te houden. Dat is nog steeds de belangrijkste regel. In de ene winkel hebben ze dat beter voor elkaar dan in de andere winkel.

Grote rekken, afzetlint, eerder dicht

Volgens Vermeulen is de ‘alcoholklok’ prima te handhaven, als winkeleigenaren beveiligers inhuren. ‘Mensen die zeggen: dit zijn de regels, mensen wijzen op de afstand’, aldus Vermeulen. Dat terechtwijzen moet je volgens haar niet aan de winkelmedewerkers overlaten ‘Dat zijn vijftien-, zestienjarigen.’

Er zijn al verschillende oplossingen door de oren van Vermeulen gegaan: supermarkten die met afzetlint werken, supermarkten die grote rekken voor de alcoholpaden zetten. Maar sommige winkels sluiten gewoon hun deuren om 20.00 uur. ‘Dat is nastrevenswaardig!’, uit Vermeulen haar enthousiasme. ‘Dat is hartstikke goed. Je moet alles op alles zetten om het werk in de winkel veilig te houden.’