Club Westwood richt pijlen op dinnershows: ‘Had ik zelf ook niet verwacht’

Om 22.00 uur woensdagavond luidde de klok de nieuwe corona-maatregelen in. Reden voor veel horecaondernemers om niet bij de pakken neer te zitten, maar de koppen bij elkaar te steken en creatieve, coronaproof oplossingen te bedenken. Zo ook Vincent Marshall, van dansclub Westwood aan de Laan van Poot. ‘Je moet iets.’

Voor Marshall veranderde er woensdagavond weinig. Al sinds maart heeft hij te maken met een lege dansvloer. Toen begonnen de creatieve radars van de ondernemer te draaien. In de zomermaanden experimenteerde de club met een groot zomerterras, op de ongebruikte parkeerplaats voor de deur. ‘We hadden duizend vierkante meters, hebben honderd biertafels neergezet en verschillende dingen georganiseerd: opnames van podcasts, silent disco’s’, vertelt Marshall.

Dat ging vaak keurig volgens de maatregelen, maar het publiek werkte niet altijd mee. ‘Vooral in de eerste weken, toen kwamen de studenten alsof er een hek openging. De hormonen gingen alle kanten op. Dat was wel een flink ding, maar zo werkt dat eenmaal.’

Marshall heeft zich in die periode vaak een politieagent gevoeld. ‘Het was moeilijk in toom te houden. Als mensen gaan meezingen, ga je nummers draaien zonder vocalen, maar dan gaan ze de beat mee-neuriën!’

Dinnershow

Na het terras-experiment was het voor Club Westwood duidelijk dat ‘de omslag bezig was’. Het zoeken naar creatieve oplossingen ging verder en zo werd de dinnershow uit de hoge hoed getoverd. ‘Dat had ik zelf ook niet verwacht’, geeft Marshall toe. ‘Maar je moet iets.’

De club is nu bezig met een transformatie om de zaak in ‘dinerstand’ te krijgen. Dat wordt zeer serieus aangepakt. ‘Niemand komt naar de Westwood voor een kipsaté. We gaan serieus eten serveren. Er komt een vast viergangenmenu en een wijnarrangement.’ Er is alleen nog één detail waar naar gekeken moet worden: ‘we hebben geen echte keuken.’

Zodra de horeca weer open mag, zal Club Westwood de deuren openen als dinnershow. Liefhebbers van dansen tot de vroege uurtjes hoeven zich geen zorgen te maken: de Westwood keert ooit terug als club. ‘Zuipen, dansen en zoenen. Daar ligt ons hart.’