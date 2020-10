Eigenaar tent over feestende bezoekers: ‘Mix van verkeerde muziek, afscheid horeca en emotie’

Een mix van verkeerde muziek, het afscheid van de horeca en emotie. Aan die combinatie is te wijten dat er woensdagavond uitbundig werd gefeest op het overdekte terras van restaurant Luden op het Plein in Den Haag. Dat zegt eigenaar John Prins tegen mediapartner Omroep West. Hij zegt dat hij de reacties wel wat overtrokken vindt, maar snapt ook dat de beeldvorming niet goed is.

‘Het was geen feest. Dit mag tot 22.00 uur’, benadrukt Prins. Er is geprobeerd te handhaven, zegt hij. ‘Op video’s is te horen dat er wordt gezegd ‘blijf zitten, blijf zitten.’ De horecaondernemer ontkent dat handhavers de avond hebben geëindigd. ‘Ik heb om 21.30 uur zelf de muziek uitgezet. Ik neem altijd mijn verantwoordelijkheid, maar ik ben geen politieagent en ik kan geen boetes uitdelen.’ Volgens Prins was de tent om 22.00 uur leeg.

De partytent waar in gefeest werd zet Luden elk jaar neer. ‘Die gebruiken we al drie jaar. Het is niet speciaal voor deze avond neergezet.’

Slachtoffer

Prins komt geïrriteerd over, na alle commotie. Vooral omdat hij maandenlang geprobeerd heeft om zich aan de regels te houden. ‘Het nieuws zou vandaag moeten zijn hoe de horeca het slachtoffer van de crisis is. Hoe we de helft van het jaar dicht moeten en hoe we het personeel moeten blijven betalen.’

Er is nog geen contact geweest met de gemeente, maar Prins verwacht dat dat nog wel komt. Burgemeester Van Zanen reageerde in een verklaring zeer ontstemd. ‘Deze mensen hebben lak aan hardwerkende medewerkers in de zorg, patiënten die op de IC liggen of wiens operatie nu wordt uitgesteld. Natuurlijk willen mensen weer feesten, maar door dit soort egoïstisch gedrag duren de maatregelen alleen maar langer. Zo raak je jezelf, anderen en ondernemers ook alleen maar harder. We onderzoeken de situatie en welke stappen we kunnen nemen tegen deze zaak en tegen zijn bezoekers’, stelt hij.