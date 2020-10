Fietsen en brommen in binnenstad verboden tijdens winkeltijden

‘Winkels open, fietsers lopen.’ Met die leus maakt de gemeente een einde aan fietsers en brommers die overdag door de binnenstad rijden. ‘Fietsers, snorfietsers en voetgangers kunnen na al die jaren nog steeds niet aan elkaar wennen’, aldus wethouder Robert van Asten.

‘Veel bezoekers, vooral van buiten, hebben niet door dat er ook fietsers door de winkelstraten rijden’, aldus Van Asten. ‘Aan deze gevaarlijke situaties maken we nu met het fietsverbod een einde. Hierdoor kunnen bezoekers prettiger en veilig winkelen.’

Vanaf 2 november is het in alle drukke straten verboden om tussen 11.30 uur en 18.00 uur te fietsen. Brommers hebben meer pech, die worden vanaf begin november altijd verboden in de binnenstad. De enige uitzondering is de Grote Marktstraat: daar mogen fietsers nog wel doorheen rijden.

Vrachtwagens en bezorgbussen

De fanatieke shopper weet dat om 11.30 uur veel winkels al open zijn. Toch houdt de gemeente deze tijd aan, omdat tot die tijd ook vuilniswagens en bezorgdiensten het centrum in mogen rijden. ‘Het is namelijk niet uit te leggen dat er niet gefietst mag worden, terwijl vrachtwagens en auto’s wel zijn toegestaan.’

Vanaf nu kun je in de stad meerdere uitingen zien die wijzen op de nieuwe regels. Zo worden er flyers uitgedeeld, komt de regel op tv-schermen voorbij en wordt met tijdelijke verf de doorgaande route voor fietsers op straat getekend.