Geen vuurwerkshow op Haagse Hofvijver deze jaarwisseling

Vanwege het coronavirus is het onzeker wat deze jaarwisseling wel en niet kan. Dat is afhankelijk van de verspreiding van het virus en de coronamaatregelen. Toch wil de Haagse gemeenteraad dat burgemeester Van Zanen een aantal scenario’s uitwerkt. ‘We moeten de hete aardappel niet vooruit schuiven’, zei D66-fractievoorzitter Hanneke van der Werf.

Van Zanen is het daarmee eens. ‘We moeten zo snel mogelijk klare wijn schenken’, zei hij. ‘Dat geldt niet alleen voor inwoners in Den Haag maar ook voor de rest van het land. In de Veiligheidsregio’s worden daarom verschillende scenario’s voor oud en nieuw uitgewerkt. Hiervoor wordt de landelijke routekaart gebruikt.’

Vuurwerkshow

Duidelijk is al wel dat de vuurwerkshow bij de Hofvijver dit jaar niet doorgaat. ‘De NOS heeft geen aanvraag ingediend’, zei Van Zanen. ‘Ik had het overigens lastig gevonden als er wel een aanvraag zou liggen, omdat het heel veel mensen getrokken zou hebben.’

Het besluit over het doorgaan van de vreugdevuren op Scheveningen en Duindorp neemt Van Zanen over vier weken. Nadat in 2019 een vonkenregen grote schade aanrichtte op Scheveningen, heeft de gemeente de bouwers verplicht een vergunning aan te vragen voor de vuurstapels. De vergunningen zien er volgens Van Zanen goed uit, maar corona kan alsnog de grote spelbreker worden.

Bouwers

Van Zanen: ‘Ik denk dat ik over vier weken weet waar we staan met de bouwers. Begin december wordt dan het go or no-go moment. Daarover ga ik eerst in gesprek met de bouwers. Het kan dan trouwens ook zo zijn dat als bij ons de seinen op groen staan, de bouwers zeggen dat ze de organisatie in deze korte tijd niet meer op zich kunnen nemen en dat het lastig wordt met sponsors.’

Begin december stuurt Van Zanen een notitie naar de gemeenteraad waarin staat uitgewerkt hoe de jaarwisseling er in Den Haag dit jaar uit kan komen te zien. ‘Maar ook dat zal lastig worden’, waarschuwde de burgemeester. ‘Ook dan weten we mogelijk nog niet precies hoe we er eind december voorstaan.’