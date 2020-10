Haags Gemeentearchief brengt coronaperiode in beeld

De coronacrisis zal nog vele jaren besproken worden en langzaamaan de geschiedenisboeken ingaan. Ook voor onze stad begon in maart van dit jaar een nieuw hoofdstuk. Het Haags Gemeentearchief wil meeschrijven aan die geschiedenis en verzamelt beelden die de impact van de crisis in beeld brengen.

Een foto van een teddybeer achter de ruit, een foto van een lege theaterzaal, een foto van twee doodgravers: zomaar drie beelden uit de tentoonstelling: Capturing Corona. De lockdown in foto’s. Fotografe Sandra Uittenbogaart maakte de foto’s in opdracht van het Haags Gemeentearchief, die nog tot 1 november in kunstcentrum Stroom.

Ook in de Gallerij in de tramtunnel is een corona-expositie te zien, om deze tijd te vereeuwigen. Ontwerpbureau Studio Lennarts en de Bruijn en tekstbureau overdeschreef stuurden aan het begin van de corona-lockdown een bericht de wereld in, met de vraag opbeurende affiches op te sturen die het straatbeeld konden verlevendigen. Het resultaat: 2.129 posters, gemaakt in 85 verschillende landen. Deze posters zijn nog tot 15 december te bekijken.

Draag zelf bij

‘Den Haag is een grote stad, waarin ontzettend veel gebeurt’, schrijft het Haags Gemeentearchief in een persbericht. ‘We kunnen niet alles overzien. Samen met het Haags Historisch Museum roepen we dan ook de hulp in van de inwoners van de stad.’

Het archief is op zoek naar suggesties van dingen die gearchiveerd zouden moeten worden. ‘Een huisartsenpraktijk die veel gecommuniceerd heeft over de maatregelen, een buurtbewoner die de lege of juist drukke straten heeft vastgelegd, een Hagenaar die op een unieke wijze een coronadagboek bijhoudt of een theatergezelschap dat een voorstelling voor de thuiszitters gaf. Alles kan interessant zijn, zolang het maar Haags is en bedoeld voor een wat groter publiek’, aldus het archief.