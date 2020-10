‘Horecabaas feesttent Plein wordt bedreigd’

Een dag nadat het op zijn terras in de binnenstad van Den Haag behoorlijk misging met de coronaregels, gaat horecabaas John Prins diep door het stof. Hij greep te laat in en was niet scherp, vindt hij zelf. Prins heeft door zijn misstap stevige bedreigingen ontvangen, zo meldt Hart van Nederland.

“De muziek was te opzweperig, dat was gewoon niet goed. Die fout ligt bij mij, bij niemand anders. Ik ben verantwoordelijk. Ik schaam de dood”, aldus Prins tegen Hart van Nederland.

Prins heeft de boel verkeerd ingeschat, erkent hij. “Ik had zelf sneller moeten ingrijpen, ik was niet scherp. Maar we hebben niet even een ‘einde horeca-openingsfeest’ gevierd of zo. Helemaal niet.” Nadat het woensdagavond zo misging in Den Haag, wordt Prins overspoeld met haatberichten en zelfs serieuze bedreigingen. “Mensen zeggen: ik steek je tent in de brand, we gooien de ramen eruit, we gaan je tent kapot maken. Ik hoop dat dat met een paar dagen is weggeëbd.”