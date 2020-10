Haags Gemeentearchief brengt coronaperiode in beeld

Huizenprijzen in de stad stijgen met ruim 13 procent

De woningprijzen in de stad blijven maar stijgen. Dat blijkt uit cijfers van De Nederlandse Coöperatieve Vereniging van Makelaars en Taxateurs (NVM). De huizenprijzen in de stad zijn met ruim dertien procent gestegen ten opzichte van vorig jaar.

Dat de prijzen maar blijven stijgen, betekent niet dat er niets wordt gekocht. Het woningaanbod blijft afnemen, terwijl de vraag blijft: er werden ongeveer 1.985 huizen verkocht. Dat is een stijging van elf procent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Die huizen hebben een gemiddelde prijs van 375.000 euro. Huizen worden ook sneller verkocht. De gemiddelde verkooptijd is 32 dagen. Dat is twee dagen minder dan een jaar geleden.

Zorgelijk, vindt NVM-directeur Onno Hoes. Er moet volgens hem snel meer aanbod komen om woningen betaalbaar te houden. ‘We hebben op korte termijn een noodplan nodig om de woningmarkt op dit vlak vlot te trekken.’ Een huizenzoeker kan nu nog maar uit twee huizen kiezen, terwijl dat vroeger tussen de vijf tot tien woningen waren.