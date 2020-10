PVV en Hart voor Den Haag willen ontheffing milieuzone voor bedrijfsvoertuigen

Het nieuws dat de bekende ijscoman Moes binnenkort – vanwege de nieuwe regels van de milieuzone – het Binnenhof niet meer op mag, is ongetwijfeld een deel van de aanleiding geweest om dit voorstel in te dienen. ‘Moes Pekdemir is al ruim veertig jaar een begrip op het Binnenhof’, schrijft de PVV. ‘De investering in een nieuw voertuig is voor hem, net als voor veel schilders, loodgieters en andere zzp’ers te duur in coronatijd.’

Vanaf december worden vervuilende bestel- en personenwagens en tweetaktbrommers uit het centrum geweerd. De PVV en Hart voor Den Haag, fel tegenstanders van de milieuzone, willen daarom dat alle bedrijfsvoertuigen standaard een ontheffing krijgen.

‘Bedrijvigheid niet de nek omdraaien’

‘Als bedrijvigheid niet door corona wordt verwoest dan draait dit stadsbestuur het nog wel even de nek om’, stelt PVV-raadslid Karen Gerbrands. ‘Het is voor veel mensen op dit moment al moeilijk genoeg om überhaupt hun hoofd boven water te houden en velen kunnen zich vanwege de coronacrisis geen nieuw voertuig veroorloven.’

‘Wij zijn altijd tegen een milieuzone geweest’, vult raadslid Jelle Meinesz (Hart voor Den Haag) aan. ‘Maar als het er dan toch komt, moeten we zorgen dat dit niet nog meer mensen de financiële afgrond in duwt.’

IJscoman Moes niet meer welkom

IJscoman Moes kwam deze week in het nieuws toen bleek dat hij vanwege de nieuwe milieuzone niet vanaf december niet meer welkom is op het Binnenhof. Talloze politici en toeristen hebben bij de joviale ijscoman een hoorntje gehaald.

De vier ijskarren van Moes mogen vanwege hun ouderwetse vervuilende tweetaktmotoren niet meer op het Binnenhof, Paleis Noordeinde, de Hofvijver of het Lange Voorhout staan. Wethouder Liesbeth van Tongeren liet maandag al weten binnenkort op bezoek te gaan bij Moes om een ijsje te halen en om over de toekomst te praten.