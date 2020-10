‘Hoe haal je het in je hoofd’, burgemeester heeft geen goed woord over voor feestgangers

Simonis ziet crisis met lede ogen aan: ‘Kan zomaar acht weken duren’

‘Koop lokaal en ga naar Haagse ondernemers.’ Dat zei Allie Simonis donderdagochtend op Den Haag FM. De sluiting van de horeca voelt voor hem als ‘een klap in het gezicht’, vooral na de feestbeelden van woensdagavond op het Plein. ‘Dat zijn de dorpsmongolen.’

Het doet de visfamilie pijn dat zij hun restaurant Catch 22 weer moeten sluiten, terwijl de ventilatie volgens hen op orde is. ‘Het restaurant is heel steriel’, vertelt Allie Simonis. ‘Dat we helemaal moesten sluiten had ik nooit gedacht. Ik mikte op 20.00 uur dicht, in het ergste geval 18.00 uur.’

Extra pijnlijk is het voor de horecaondernemer dat het OMT het kabinet heeft geadviseerd te onderzoeken of restaurants open konden blijven. De besmettingen zouden volgens het OMT voornamelijk in drankgelegenheden plaatsvinden en niet in restaurants. ‘In andere grote steden worden ook alleen cafés gesloten, restaurants niet.’

‘Oorzaak zijn bezuinigingen’

Het visrestaurant loopt nu veel inkomsten mis, ondanks de afhaalgelegenheid die open blijft. ‘In november hebben we altijd heel veel bedrijfsuitjes. Nu nul’, aldus Simonis, die ook vertelt dat het restaurant het drukst is in de laatste drie weken van het jaar. Dat is nog ver weg, maar Simonis is niet optimistisch. ‘Denk dat dit zomaar acht weken kan gaan duren.’ Daarom ook de oproep van Simonis om de lokale ondernemer te ondersteunen. ‘Koop lokaal: ga naar de Haagse ondernemers.’

Het meest pijnlijk vindt Simonis het jarenlange beleid van het kabinet. ‘Tien jaar lang is er bezuinigd op ziekenhuizen, tien jaar lang Rutte. Nu worden andere sectoren daarvoor gestraft. Dat voelt niet rechtvaardig. Er is mismanagement geweest bij de overheid. Kan niet anders stellen.’

Dorpsmongolen

De zorgen stijgen Allie Simonis langzaamaan naar het hoofd. Hij vreest dat de relatie tussen horeca en corona een knipperlichtrelatie wordt. ‘Ik ben bang dat het twee maanden dicht, drie maanden open wordt. Dat is niet vol te houden, het houdt een keer op.’

Nog een extra schep bovenop de zorgen zijn de beelden van woensdagavond, waar op het Plein in een partytent flink feest werd gevierd. ‘Afschuwelijk. Negentig procent van de zaken houden zich er (maatregelen, red.) wel aan. Den Haag is een dorp en degenen die daar zijn geweest zijn dorpsmongolen.’