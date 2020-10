Wilders in quarantaine door besmette beveiliger

PVV-leider Geert Wilders moet in thuisisolatie omdat een van zijn beveiligers besmet blijkt met het coronavirus. De beveiliger had geen klachten, schrijft Wilders op Twitter.

Een dkdb-er die een tijdje geleden bij me was is positief getest maar zonder klachten. Volgens de arts van de dienst moet ik nu tot zaterdagavond thuis in quarantaine. Het is niet anders. #corona

