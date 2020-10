Winkeliers: maak openingstijden nu zo ruim mogelijk

Voorlopig zijn er even geen koopavonden, maar winkels doen er toch verstandig aan om hun openingstijden zo ruim als mogelijk te maken. Met dat advies komt de Raad Nederlandse Detailhandel (RND), een brancheorganisatie waarbij veel winkeliers zijn aangesloten.

Eén van de nieuwe coronamaatregelen is dat winkels in plaats van om 22.00 uur nu om uiterlijk 20.00 uur dicht moeten zijn.

In het kader van spreiding zou het nu juist goed zijn als mensen ook in de rustige avonduren naar de winkelstraat kunnen. Ondernemers staat het wettelijk bovendien vrij om van maandag tot en met zaterdag tot 20.00 uur open te zijn, benadrukt Peters. Over de zondag gelden verspreid over het land verschillende afspraken.