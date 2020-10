April Darby over leven als artiest in coronatijd: ‘Het voelt als een ander leven’

Ze is een bekende Hagenaar, met een bekende carrière: zangeres April Darby. Ze speelde in de musical De Bodyguard, schopte het tot de liveshows in The Voice of Holland en stond in een volle ZiggoDome. Maar sinds het land op slot ging, heeft ze nauwelijks meer een microfoon vastgehad. Nicolette Krul ging op Den Haag FM met haar in gesprek over leven als artiest in coronatijd.

Hoe voelt het om al die tijd geen werk te hebben?

‘Vreselijk. Ik kan er boos over worden of verdrietig, maar het belangrijkste is dat iedereen weer gezond wordt. Maar de toekomst ziet er niet rooskleurig uit. Het is echt uitzitten.’

Hoelang heb je al geen microfoon meer in je handen gehad?

‘Normaal heb ik twee klussen in de week. Nu heb ik er maar één staan tot het einde van dit jaar. Het voelt als een ander leven dit.’

Toch zit je er vrolijk bij…

‘Dat komt door de make-up, haha! Ik deed heel veel projecten voor maart. De lockdown was voor mij een soort adempauze. Ik hoefde even nergens geen, geen stress. Nu ik vol energie zit, voelt het als een domper. Het komt toch harder aan, die tweede golf.’

Hoe komt dat?

‘Ik vind dat wij als evenementensector te weinig genoemd worden in de persconferenties, terwijl het je wordt verboden om te werken. Mensen zeggen ook iets te makkelijk tegen mij: “Dan laat je toch omscholen?” Je kan niet zomaar je passie veranderen.’



Jouw werk wordt niet gezien als volwaardige baan?

‘Nee. Mensen vragen wel eens wat ik doe. Als ik dan vertel dat ik zangeres ben, zeggen ze: “Oh wat leuk! En verder?”. Het wordt gezien als hobby, maar het is veel meer dan een hobby. Als je buiten loopt en je ziet een flyer, of je kijkt naar Netflix, luistert Spotify: dat komt allemaal door creatieve mensen. Mensen kunnen niet zonder creativiteit.’

Op wat voor steun hoop jij dan nu?

‘Ik hoop dat wij financieel meer gesteund worden. Wij hebben al die jaren netjes belasting afgedragen, nu krijg je 1500 euro voor twee personen.’

‘Ik kan mij niet voorstellen dat een ZiggoDome of een Paard, supergezonde bedrijven, deze crisis niet zouden overleven. We moeten dat met zijn allen in leven houden: anders is er volgend jaar helemaal iets.’