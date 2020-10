Oud-wethouder Rabin Baldewsingh in Spuigasten

Boete voor eigenaar café-restaurant Luden voor overtreden coronaregels

De eigenaar van het Haagse café-restaurant Luden, John Prins, krijgt een boete voor het feit dat bezoekers woensdagavond op een kluitje stonden te hossen op het terras. De hoogte is nog niet bekend, daarover beslist het Openbaar Ministerie, zegt de woordvoerder van burgemeester Jan van Zanen.

Als de café-eigenaar de coronamaatregelen nog een keer overtreedt, kan dat leiden tot dwangsommen van 10.000 euro, met een maximum van 50.000 per overtreding. Ook kan worden besloten het café tijdelijk te sluiten, aldus de burgemeester. Van Zanen noemde de situatie op het Plein “volstrekt onverantwoord”.

De eigenaar heeft donderdag bij verschillende media zijn spijt betuigd. Hij zei dat hij te laat in de gaten had dat de situatie uit de hand aan het lopen was.