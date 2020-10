April Darby over leven als artiest in coronatijd: ‘Het voelt als een ander leven’

Detailhandel worstelt met corona: ‘Laten we het met zijn allen doen’

De coronacrisis legt vele ondernemers druk op de schouders. Ook de detailhandel worstelt met de maatregelen. Bart van Hylckama, van de winkels Baretta, Uptown en People in Public, besprak vrijdagochtend op Den Haag FM wát zijn zaken doen om alles in goede ‘coronabanen’ te leiden.

De ondernemer zit er relaxed bij, maar zet daar zelf snel een kanttekening bij: ‘nog wel ja’. Dat relaxte gevoel komt volgens Bart van Hylckema doordat ‘we de tweede golf aan zagen komen’. ‘We weten wat ons te doen staat, namelijk heel erg je best doen om je klanten te blijven binden. Ze overtuigen dat er lokaal geshopt moet worden.’

Een boodschap die volgens Van Hylckema aankomt. ‘Er wordt veel meer lokaal geshopt, heb ik het idee. Ik denk dat mensen zich beter voelen bij ons, dan in een Bijenkorf. Daar staat iedereen dichter op elkaar.’ De winkeleigenaar ziet ook dat de gunfactor sinds maart flink is gestegen. ‘Dat is een positief punt van corona: er is veel meer bewustwording.’

Hopelijk komt die bewustwording niet uit medelijden, vult Van Hylckema aan. ‘Want wij zorgen ook voor de sponsering op de voetbalclub en kerstversiering in de straat. Ik denk dat mensen zich dat meer gaan realiseren.’

‘Gewoon even luisteren’

De winkels van Van Hylckema gaan als volgt om met de maatregelen. De klant mag kiezen of die een mondkapje opzet. Als de klant dat doet, doet de medewerker dat ook. Tenzij er meerdere mensen in de winkel: dan heeft de medewerker altijd een mondkap voor.

De eventuele ‘mondkapjeswet’ die onderzocht wordt, is volgens Van Hylckema geen probleem. ‘We weten allemaal niet wat dit is. Ik ben zo naïef dat ik vertrouwen heb ik het kabinet. Voor hen is het ook de eerste keer. Ik vind het makkelijk om vanaf de zijlijn te roepen wat wel werkt en wat niet. Nu even luisteren, de discussie komt later wel.’

Alle locals verzamelen

Van Hylckema is, net zoals in de eerste golf, weer druk bezig om de samenwerking te zoeken met lokale ondernemers. Samen met de rockband DI-RECT en kunstenaar Jamal heeft hij een kersttrui gemaakt. Daarnaast kunnen de kledingfans rekenen op nieuwe Baretta-producten en is de ondernemer bezig met bierbrouwerij Heineken om een biertje te brouwen.

‘Den Haag heeft zoveel te bieden’, vindt Van Hylckema. ‘Iedereen heeft het altijd over Amsterdam – wat ik ook een leuke stad vindt… – maar hier gebeurt zo veel. We moeten er met zijn allen een positieve draai aan geven.’