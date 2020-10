Directeur over sluiten Humanity House: ‘Het doet zeer’

Na tien jaar sluiten de deuren van het Humanity House aan de Prinsegracht. Het museum over oorlog, vrede en recht kan niet meer langer wachten op de eventuele toekenning van subsidie door de gemeente. ‘Het was een heel emotioneel besluit’, aldus directeur Hanneke Propitius.

Wie is de stad van oorlog, vrede en recht op een toegankelijke manier wilde praten over deze thema’s, ging naar het Humanity House. ‘Het was een museum – ik zeg al ‘was’, kun je nagaan – en dat richtte zich op oorlog, vrede en recht. Wij waren de publieksplek. We hadden een educatieprogramma, tentoonstellingen en ’s avonds vaak gesprekken, films en muziek.’

Duizenden middelbare scholieren en studenten gingen over de drempel van het huis om het over complexe onderwerpen als discriminatie te praten. ‘Bij dat soort gesprekken loopt de emotie snel op’, vertelt Propitius. ‘Een docent kwam laatst naar mij toe en vertelde: “als ik met een havo-klas over discriminatie moest praten, ging ik altijd bij jullie langs. Dat is veel beter dan uit een lesboek”.’

Stekker er uit

Ondanks de vele succesverhalen, zorgt de optelsom van corona en wachten op eventuele subsidie dat de deuren van het Humanity House voorgoed sluiten. ‘Als maatschappelijke instelling moet je de prijzen toegankelijk houden. Als je dan dicht op, op 15 maart, stoppen alle inkomsten’, legt Propitius uit. Het spaarpotje was daarna snel leeg.

De gemeente verdeelt op dit moment 56 miljoen subsidie. De adviescommissie heeft het Humanity House een negatief advies gegeven. Dat voelt krom voor Propitius, want de commissie was wel enthousiast over het museum. ‘Dat doet zeer. Dat ze zeggen: “jullie zijn relevant, maar je krijgt hier geen geld voor”.’

De gemeente verzette het definitieve besluit over de subsidies naar begin november, maar het Humanity House kan niet zo lang wachten. ‘Je hebt gewoon contracten. Het was een emotioneel besluit.’ Het museum heeft nu nog twee maanden de tijd om te sluiten. ‘Het is shit.’