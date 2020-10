Eigenaar Luden reageert op feest Plein: ‘Ik schaam me’

Een mix van verkeerde muziek, het afscheid van de horeca en emotie. Aan die combinatie is te wijten dat er woensdagavond uitbundig werd gefeest op het overdekte terras van restaurant Luden op het Plein in Den Haag. Dat zegt eigenaar John Prins tegen mediapartner Omroep West. Hij zegt dat hij de reacties wel wat overtrokken vindt, maar snapt ook dat de beeldvorming niet goed is. ‘Ik ben terneergeslagen en beschaamd. Het is gewoon niet goed gegaan.’

‘Het was geen feest en geen partytent’, benadrukt Prins. ‘Het is een terras met parasols waarbij de zijwanden worden dichtgeritst. Die gebruiken we al drie jaar. Het is niet speciaal voor deze avond neergezet’, zegt Prins. ‘We doen gewoon een muziekje op het terras. Door de foute cocktail van verkeerde muziek op het einde en emotie zijn mensen gaan staan en dansen.’ Volgens hem heeft het zes tot hoogstens tien minuten geduurd.

Tekst gaat verder onder video.

Er is geprobeerd te handhaven, zegt Prins. ‘We kregen het niet teruggedrongen. Op video’s is te horen dat er wordt gezegd ‘blijf zitten, blijf zitten.’ Maar ik ben niet scherp genoeg geweest. Ik trek het boetekleed aan. Ik had eerder moeten ingrijpen en dat heb ik niet gedaan. Mensen moeten gewoon zitten en anders is het klaar’, zegt Prins tegenover de camera van de NOS.

Zelf de muziek uit gezet

De horecaondernemer ontkent dat handhavers de avond hebben geëindigd. ‘Ik heb om 21.30 uur zelf de muziek uitgezet. Ik neem altijd mijn verantwoordelijkheid, maar ik ben geen politieagent en ik kan geen boetes uitdelen.’ Volgens Prins was de tent om 22.00 uur leeg. ‘Nu lijkt het erop alsof we een of andere asociale springtent zijn. Dat is niet waarvoor we gewerkt hebben. Mijn ouders wonen bij mij in en ik wist vanochtend niet hoe ik ze onder ogen moest komen. Ik neem dit heel serieus.’

‘Horeca is slachtoffer’

Prins komt geïrriteerd en aangeslagen over, na alle commotie. Vooral omdat hij maandenlang geprobeerd heeft om zich aan de regels te houden. ‘Het nieuws zou vandaag moeten zijn hoe de horeca het slachtoffer van de crisis is. Hoe we de helft van het jaar dicht moeten en hoe we het personeel moeten blijven betalen.’

Er is nog geen contact geweest met de gemeente, maar Prins verwacht dat dat nog wel komt. Burgemeester Van Zanen reageerde in een verklaring zeer ontstemd. ‘Deze mensen hebben lak aan hardwerkende medewerkers in de zorg, patiënten die op de IC liggen of wiens operatie nu wordt uitgesteld. Natuurlijk willen mensen weer feesten, maar door dit soort egoïstisch gedrag duren de maatregelen alleen maar langer. Zo raak je jezelf, anderen en ondernemers ook alleen maar harder. We onderzoeken de situatie en welke stappen we kunnen nemen tegen deze zaak en tegen zijn bezoekers’, stelt hij.

‘Hele hufterige actie’

‘Dit kan echt niet. Houd je aan de regels en doe het voor een ander! #COVID19’, zegt minister Ank Bijleveld op Twitter. PvdA-voorman Lodewijk Asscher zei tijdens het debat over de coronamaatregelen in de Tweede Kamer: ‘Terwijl wij hier spraken was hier in een tent op het Plein een groot feest aan de gang, wat wel laat zien dat we nog een lange weg te gaan hebben om met zijn allen corona aan te pakken. Dat is echt wel een hele hufterige actie naar al die ondernemers die daar de dupe van zijn.’

Koninklijke Horeca Nederland (KHN) laat in een verklaring aan verscheidene media weten afstand te nemen van de videobeelden. ‘In deze tijd is dat niet het beeld en signaal wat je mag afgeven. Het is onacceptabel’, stelt directeur Dirk Beljaarts. De beelden doen volgens de KHN-voorman afbreuk aan de ‘zorgvuldige opgebouwde status die duizenden horecaondernemers en hun personeel hebben opgebouwd in de laatste maanden’. ‘Dit is een exces en is niet dé horeca. Dé horeca huilt vanavond en heeft de afgelopen maanden alles gegeven om een veilige plek te bieden voor uitgaan.’