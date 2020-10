Karsten Klein over stijgende huizenprijzen: ‘Starters hebben groot probleem’

De huizenprijzen in Den Haag zijn met dertien procent gestegen ten opzichte van vorig jaar. Het wordt voor starters daardoor steeds moeilijker om een woning te vinden. Dat vertelt Karsten Klein, oud-wethouder en huidig directeur belangenbehartiging bij Vereniging eigen Huis.

Hoe overspannen de woningmarkt op dit moment is, zo relaxed is Karsten Klein. Na het drukke wethouderschap, ervaart hij nu hoe het is om weekend te hebben. Dat betekent niet dat de woningmarkt hem doordeweeks niet een drukbezet man houdt. ‘De stijgende huizenprijzen is een groot probleem. Den Haag spant daarbij de kroon.’

Het aanbod is te klein voor de vraag. ‘Woningen worden in recordtijd verkocht, overbieden daarbij en dat zorgt voor een overspannen woningmarkt’, aldus Klein. ‘Ondanks dat we in een crisis zitten, zie je dat het nog geen weerslag heeft op de huizenprijzen.’

Groter willen wonen

Starters trekken daardoor sneller naar het platteland. ‘Ook omdat mensen door corona zien dat thuiswerken prima gaat. Maar steden blijven een grote aantrekkingskracht hebben op bepaalde groepen.’

De oplossing is volgens hem simpel: nieuwbouw. ‘Je hebt nu keuze uit een of twee huizen. Dat is een slecht teken. Er moet meer bijgebouwd worden’, legt Klein uit. Daarbij hoort volgens Klein ook een ander luxeprobleem bij. ‘We moeten er rekening mee houden: hoe groot willen we wonen? Den Haag had in de jaren ‘60 veel meer inwoners, terwijl de stad kleiner was. Nu willen mensen groter wonen, zien we ouderen die in grotere huizen wonen.’

‘Houdt het dan nooit op?’

Karsten Klein is trots op zijn oud-collega’s. Volgens hem is de gemeente actief bezig met het renoveren, bouwen en herbouwen van woningen. ‘Er is veel bijgekomen. Dat doet Den Haag beter dan andere steden’, vertelt hij.

Maar, echt positief ingesteld is Klein nog niet, als hij naar de toekomst kijkt. ‘Het houdt nooit ergens op. De markt bepaald of het zo doorgaat. Op dit moment zie ik dat starters echt een groot probleem hebben.’