Nieuwe bestemmingsplannen voortaan huis-aan-huis aangekondigd

Nieuwe bestemmingsplannen worden voortaan huis-aan-huis per brief aangekondigd. Dit naar aanleiding van een motie die raadslid Peter Bos, van de Haagse Stadspartij, indiende tijdens de behandeling van het bestemmingsplan Bloemenbuurt.

Alle Haagse wijken hebben bestemmingsplannen. Hierin staat waar en wat er gebouwd mag worden. Als er een iets hieraan veranderd, of een nieuw bestemmingsplan op tafel komt, mogen omwonenden reageren als zij het er niet mee eens zijn. In de praktijk horen bewoners vaak achteraf dat er dingen in hun wijk gaan veranderen, met als gevolg dat bewoners niet meer kunnen reageren tegen ongewenste ontwikkelingen.

‘Een bestemmingsplan kan grote consequenties hebben voor bewoners’, aldus Peter Bos. ‘Zo verleent het projectontwikkelaars het recht om te bouwen op plekken waar je dat misschien helemaal niet wilt. De gemeente zou bewoners hier actief over moeten informeren, maar dat gebeurt nu niet.’

Brievenpost

Tot nu toe werden mensen enkel op de hoogte gehouden als zij zich hadden aangemeld voor de maillijst. Daar werd volgens Bos geen gebruik van gemaakt. ‘Ook worden nieuwe bestemmingsplannen niet meer aangekondigd in huis-aan-huisbladen zoals vroeger.’

Daarom moet de gemeente bewoners voortaan per brief informeren over nieuwe bestemmingsplannen, zodat zij weten wat er in hun wijk gaat veranderen. ‘De betrokkenheid van bewoners moet je stimuleren. Daar zit veel kennis en kunde over de wijk die we juist moeten gebruiken’, besluit Bos.