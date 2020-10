Nieuwe invulling voor paviljoen Noordboulevard op Scheveningen bekend

Na maanden van onduidelijkheid is eindelijk bekend welke onderneming invulling gaat geven aan het nieuw gebouwde paviljoen op de Noordboulevard van Scheveningen. Vrijdagavond maakte wethouder Anne Mulder bekend dat het concept van Soulsistah een filiaal opent op de boulevard.

Aanvankelijk was het de bedoeling dat er in het paviljoen een vestiging van het Hard Rock Café zou komen. In maart van dit jaar kon er een streep worden gezet door dit plan. Het Hard Rock Café zag af van de locatie. Volgens Laurens Meijer van Meyer Beheer kwamen de partijen niet tot een contractovereenkomst omdat ‘de onderhandelingen niet lekker liepen.’ Hierna bleef het lange tijd stil rondom de invulling van het paviljoen.

Daar is de invulling van het Paviljoen op de Noordboulevard! pic.twitter.com/n4NCCTDJ79 — Anne Mulder (@a_mulder) October 16, 2020

Geen onbekende op Scheveningen

De Scheveninger weet nu te melden dat Soulsistah een ‘beach’-vestiging opent in het nieuwe paviljoen. Soulsistah opende eerder ook al ‘Soulsistah Interiors’ en de kerstwinkel Soulsistah Christmas op de Frederik Hendriklaan.

Volgens de wethouder zal Soulsistah op een bijzondere manier entertainment en horeca met elkaar verbinden. “Het is uniek, onderscheidend en trekt nieuw publiek naar Scheveningen door het jaar heen”, aldus Mulder.