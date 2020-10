Oud-wethouder Rabin Baldewsingh in Spuigasten

In het politieke radioprogramma Spuigasten op Den Haag FM is oud-wethouder Rabin Baldewsingh (PvdA) te gast.

Sinds afgelopen dinsdag zijn de nieuwe coronaregels van kracht. Cafés en restaurants zijn sindsdien gesloten en ook voor sporten en het aantal mensen met wie je mag samenkomen gelden nu strengere regels. De maatregelen maken onderdeel uit van de routekaart die het kabinet heeft opgesteld: hoe hoger het aantal besmettingen, hoe harder de ingrepen. Het risiconiveau is nu ‘zeer ernstig’. Bij een verdere verslechtering volgt een lockdown. Wat vind oud-wethouder Baldewsingh van het coronabeleid van het kabinet?

En hoelang zijn we nog het land van fietsende premiers en Kamerleden op het Binnenhof die je in alle openheid kunt aanspreken? De eerste acht maanden van dit jaar zijn er 44 meldingen en 17 aangiftes gedaan door politici, zei Kamervoorzitter Khadija Arib (PvdA) in Nieuwsuur. Dat is exclusief de honderden bedreigingen aan het adres van PVV-leider Wilders. Hoe kijkt PvdA’er Baldewsingh naar deze ontwikkelingen? En hoe kan het tij volgens hem worden gekeerd?

Spuigasten

Spuigasten is een wekelijks actueel politiek radioprogramma van Den Haag FM. Elke zaterdag van 11.00 tot 12.00 uur ontvangt Ivar Lingen zijn gasten in Studio B. Volg het live op de radio via Den Haag FM (92.0 FM), op tv via Den Haag TV (Ziggo-kanaal 40 of KPN-kanaal 1312) of via de Den Haag FM-app. Door de coronamaatregelen is het voorlopig niet mogelijk om de uitzending live bij te wonen in de centrale bibliotheek aan het Spui.

