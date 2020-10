Reguliere zorg wordt nog verder afgeschaald

De reguliere zorg in de regio Haaglanden wordt nog verder afgeschaald. Zestig procent van de planbare, reguliere zorg kan niet meer geleverd worden. Dat heeft het Regionaal Overleg Acute Zorgketen (ROAZ) besloten. Door de zorg af te schalen kunnen de regionale ziekenhuizen de opname van coronapatiënten beter aan.

Zondag maakte het ROAZ al bekend de zorg zeker veertig procent af te schalen. De behandelend arts zal per patiënt een inschatting maken welke zorg moet doorgaan. Met name oncologische behandelingen en acute zorg zullen door blijven gaan.

‘Er wordt hier in het LUMC in Leiden heel de tijd over gesproken en vergaderd. Dit is iets wat we echt niet wilden’, reageert Frits Rosendaal, arts-epidemioloog. ‘Alsmaar afschalen is natuurlijk een probleem. Daarom is het vervelend dat we het nu weer moeten doen.’

Verplaatsing voorkomen

In de meeste ziekenhuizen in de regio zijn de poliklinieken open. Per ziekenhuis kan het verschillen welke zorg er nog geleverd kan worden. Patiënten worden persoonlijk geïnformeerd als hun behandeling wordt uitgesteld.

In de regio’s Haaglanden en Hollands Midden neemt het aantal Covid-patiënten dat wordt verpleegd of op de IC ligt nog steeds toe. Door de verdere afschaling kan de acute zorg door blijven gaan. Ook komt er meer capaciteit beschikbaar voor de opvang van covid-patiënten in de eigen regio, zodat verplaatsing naar andere regio’s of mogelijk zelfs Duitsland wordt voorkomen.