Festival in Loosduinen afgelast vanwege coronamaatregelen

Steekwapens en drugs in beslag genomen op kermis Malieveld

Meer in

Tijdens verschillende tassencontroles bij de ingang van de kermis op het Malieveld hebben agenten een grote hoeveelheid steekwapens en drugs in beslag genomen. Dat meldt de politie tegen mediapartner Omroep West. De kermis vond plaats van 11 september tot en met 11 oktober.

‘De kermis hoort een leuke en vooral ook veilige plek te zijn voor jong en oud’, zegt de politie. ‘Tijdens de kermis vonden er meerdere incidenten plaats waar jongeren met wapen bij betrokken waren.’

Volgens de politie zijn er op vrijdagavond 11 september twee steekwapens in beslag genomen. Drie dagen later, op maandag 14 september, werden zes mensen aangehouden en loste de politie een waarschuwingsschot vanwege ‘een verdachte situatie, waarbij mogelijk een vuurwapen aanwezig was‘.

Veiligheid bezoekers

De twee incidenten waren aanleiding voor de kermisorganisatie en de politie om tassencontroles uit te voeren bij de ingang van de kermis, zodat de veiligheid van de bezoekers kon worden gewaarborgd. Tijdens die controles werden meerdere steekwapens en drugs gevonden. Deze zijn in beslag genomen en worden vernietigd.