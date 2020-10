Aangiftes na onregeldheden in Duindorp

De HTM en politieagenten hebben aangifte gedaan na de ongeregeldheden in Duindorp. Bushokjes werden vernield en de agenten werden met vuurwerk en stenen bekogeld. De ME moest er aan te pas komen om de rust terug te laten keren. Er werd niemand aangehouden.

De onrust begon woensdagavond al. Een groep jongeren stichtte een brandje en de ruiten van een HTM-bus werden ingegooid. Een dag later werden containers in de brand gestoken en werden twee politievoertuigen bekogeld met flessen. Hierbij sneuvelden de ruiten van de auto’s.

Om de situatie te beheersen controleerde de politie de auto’s die de wijk in wilden. Mensen die niet in Duindorp thuishoorden werden door de politie geweerd. Het werd toch onrustig toen er met vuurwerk en stenen naar de politie werd gegooid. Rond middernacht kwam de Mobiele Eenheid (ME) in actie om de rust in de wijk terug te laten keren.