Gewonde bij mislukte overval op groothandel

Bij een mislukte overval op een groothandel aan de Zilverstraat is een persoon zaterdagmiddag gewond geraakt. Het slachtoffer is met lichte verwondingen naar het ziekenhuis vervoerd, meldt mediapartner Omroep West.

De overvaller probeerde rond 15.30 uur de groothandel Big Food Centra te beroven. Dit bleef echter zonder resultaat, want de overvaller ging er zonder buit weer vandoor. Tijdens de overvalspoging raakte een van de medewerkers wel gewond.

Volgens een woordvoerder van de politie was het slachtoffer aanspreekbaar en is deze met lichte verwondingen met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De politie onderzoekt nog wat er precies is gebeurd en is nog op zoek naar de overvaller.