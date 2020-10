Onrust in Duindorp

In Duindorp was vrijdagavond veel politie op de been. Volgens een woordvoerder van de politie waren er meerdere meldingen van overlast binnengekomen en is er brand gesticht. De politie heeft daarom controles uitgevoerd en was in groten getale aanwezig in de wijk. Dat schrijft mediapartner Omroep West.

Op de sociale media circuleerde vrijdagmiddag al een bericht waarin wordt opgeroepen tot ‘chaos’ in de wijk. Op beelden is te zien dat jongeren met capuchons op en gezichtsbedekking voor door de wijk lopen, de brandweer een brandje in een container blust, er een scooter in brand is gestoken en een bushokje is vernield. Ook zijn er harde knallen te horen die waarschijnlijk door vuurwerk worden veroorzaakt.

Bij verschillende ingangen van Duindorp controleerde de politie daarom automobilisten, fietsers en voetgangers die de wijk in willen.