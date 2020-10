Spelers ADO Den Haag positief getest op corona

Aangiftes na onregeldheden in Duindorp

Drie spelers en een medewerker van ADO Den Haag zijn positief getest op corona. Dat heeft de club zaterdag bekendgemaakt. De wedstrijd zondag tegen Vitesse gaat gewoon door.

Voor iedere wedstrijd worden spelers, stafleden en medewerkers getest op het coronavirus. De spelers – waarvan één uit Onder 21 – en de medewerker zijn gelijk in thuisquarantaine gegaan. ‘Hun situatie wordt nauwlettend in de gaten gehouden’, meldt ADO. De spelers behoren automatisch niet tot de wedstrijdselectie. Om welke spelers het gaat, is niet bekend.

ADO speelt zondag om 14.30 uur thuis tegen Vitesse. ‘Deze wedstrijd gaat ondanks de positieve tests gewoon door, omdat het protocol strikt gevolgd wordt’, aldus de club.

In juli werden ook twee mensen bij ADO positief getest op corona.