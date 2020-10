ADO Den Haag geveld door Vitesse-spits Broja

ADO Den Haag heeft in eigen huis met 0-2 verloren van Vitesse. Ondanks dat ADO een helft lang met een man meer speelde, kon de Haagse ploeg amper kansen creëren. Voor Vitesse scoorde Armando Broja beide doelpunten, meldt mediapartner Omroep West.

De eerste helft gaf ADO veel te veel ruimte aan Vitesse-middenvelder Oussama Tannane. Mede daardoor was de ploeg uit Gelderland de sterkste op het veld. Dit overwicht zette de ploeg om in één doelpunt. Na een half uur haalde Broja de trekker over.

Aan het einde van de eerste helft kreeg de beste man op het veld, Tannane, de rode kaart. Hij protesteerde na een overtreding bij scheidsrechter Richard Martens. Dit resulteerde in een gele prent. Toen de Vitesse-speler Martens uitschold kreeg hij direct ook zijn tweede gele kaart.

Broja zijn tweede

Met een man meer en invaller Ravel Morrisson in plaats van Samy Bourard ging ADO de tweede helft op zoek naar de gelijkmaker. De Haagse ploeg was sterker op het veld, maar kon geen kansen creëren. Trainer Aleksandar Rankovic bracht zelfs nog de spitsen Michiel Kramer en Nikos Karelis, waardoor ADO met drie spitsen speelde, maar het trio werd amper bediend.

Een van de weinige momenten dat Vitesse op de Haagse helft kwam, was het raak. Van Ewijk hief buitenspel op, waardoor Broja kon doorlopen naar het doel van ADO-doelman Luuk Koopmans. Hij draaide zich knap vrij en schoot de 0-2 binnen. Die achterstand kwam ADO niet meer te boven. Wel probeerde ADO het nog wel in de laatste vijf minuten, maar Kramer, Arweiler en Morrison stuitten op de lat of doelman Remco Pasveer.