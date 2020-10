Partij voor de Toekomst Den Haag breekt na vertrek Henk Krol met landelijke partij

Ook de Haagse fractie van de Partij voor de Toekomst zegt te breken met de landelijke partij, dat valt te lezen op de Facebookpagina van de partij. “Wij volgen Henk Krol. Uiteraard blijven wij in de gemeenteraad Den Haag onze achterban met hart en ziel vertegenwoordigen.” Krol maakt zondag bekend te stoppen bij de Partij voor de Toekomst.

Eerder op de dag maakte Henk Krol duidelijk dat er een einde kwam aan zijn samenwerking met Henk Otten, hij heeft daaropvolgend de door hem opgerichte Partij voor de Toekomst verlaten. Krol zegt zich uit de samenwerking terug te trekken nadat de penningmeester van de Partij voor de Toekomst werd geroyeerd, tevens zou een medewerker van Krol zijn bedreigd.

Er komt een eind aan mijn samenwerking met de Groep Otten. Het #henkenhuwelijk. Het liep niet soepel, maar na een bedreiging van een van mijn medewerkers door een van de senatoren, was de maat helemaal vol.

Het Haagse raadslid Frans Hoijnck van Papendrecht kwam de raad in namens 50PLUS Den Haag, maar vertrok nadat Henk Krol bekendmaakte op te stappen bij de landelijke partij en ging verder als Partij voor de Toekomst Den Haag. Hoijnck van Papendrecht noemt zichzelf op twitter nu ‘Zelfstandig gemeenteraadslid in Den Haag || Voorheen 50PLUS en PvdT’. Dat de Partij voor de Toekomst in Den Haag verdwijnt werd op Twitter bevestigd door fractievertegenwoordiger Rosa Molenaar, zij is tevens werkzaam voor Henk Krol.