Ruim € 6.400,- voor Dylan Challenge

Aan het einde van een online loterijtrekking op het Maris College Kijkduin werd donderdagavond de voorlopige opbrengst van de Dylan Challenge bekend gemaakt. De afgelopen tijd zijn er op de school verschillende acties gehouden en de opbrengst daarvan is tot nu toe ruim € 6.400,- voor het goede doel.

De Dylan Challenge is een initiatief van Dylan Steegers (14), leerling op het Maris College Kijkduin. Sinds hij in de brugklas op deze school kwam is al duidelijk dat hij kanker heeft. Na een eerdere verbetering van zijn situatie is hij nu opnieuw ernstig ziek. Het enige uitzicht dat hij nu heeft is een stamcel transplantatie. Een broertje van Dylan kan daarbij helpen en de voorbereidingen hiervoor zijn al gestart.

Tekst gaat door onder video.

Door het vele ziekenhuisbezoek in het Princes Máxima Centrum in Utrecht heeft Dylan de zorg en de aandacht voor hem enorm weten te waarderen. Toen het beter met hem ging wilde hij daarom het zorgpersoneel bedanken. Via de school werd geregeld dat er cupcakes werden gebakken en verkocht, zodat met de opbrengst het personeel van de pedagogische afdeling in het ziekenhuis op gebak getrakteerd kon worden.

Daarnaast vond Dylan dat voor zijn leeftijdsgroep er maar beperkte speel- en ontspanningsmogelijkheden in het ziekenhuis zijn. Daaraan wilde Dylan voor toekomstige patiënten wat veranderen en zo ontstond de Dylan Challenge. “Het doel van deze actie is om voor de pedagogische afdeling zoveel mogelijk geld bijeen te krijgen zodat andere kinderen, nadat Dylan uit het ziekehuis is, ook leuke dingen kunnen doen en dat er speelgoed gekocht kan worden en kleurpotloden, een Playstation of dat soort dingen”, zegt vader Danny Steegers.

De school is met Dylans wens aan de gang gegaan en heeft binnen het onderwijsprogramma Dienstverlening & Producten met een aantal klassen verschillende acties opgezet. Zo is er een markt georganiseerd waarop kinderen hun eigen gemaakte producten konden verkopen, werd er een sponsorloop gehouden en was er tot slot een loterij met vele gesponsorde prijzen. “Het is wel heel gaaf on te zien dat een idee uiteindelijk zo’n groot plan wordt. Hij had een droom en daar hebben wij een plan van gemaakt”, zo vertelt Locatiedirecteur Ben de Haan van Maris College Kijkduin aan Den Haag FM.

De opbrengst is nu al boven alle verwachtingen en vader Danny reageert hierop met: “De opbrengst qua getal maakt niet uit, maar de mensen die er voor zorgen dat zo’n bedrag opgehaald wordt dat maakt het mooi”. De Haan vult daarop aan: “Van jong tot oud op deze school was er mee bezig en we vinden het dus belangrijk om iets te doen voor de medemens”.

“Ikzelf ben hartstikke trots, andere woorden heb ik daar niet voor”, probeert vader Danny zijn gevoel onder woorden te brengen, “Gewoon super dat iemand op zo’n leeftijd zich bekommert om de medemensen, ik vind dat super!”, besluit hij.

De school zegt in ieder geval nog tot december door te gaan met het inzamelen van geld voor de Dylan Challenge.