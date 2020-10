Twee verdachten aangehouden op verdenking van zakkenrollerijen

De politie heeft dinsdag een vrouw en een man uit Den Haag aangehouden op verdenking van zakkenrollerij. Het gaat om een 35-jarige vrouw en een 39-jarige man.

De afgelopen maanden waren er meerdere zakkenrollerijen geweest in de wijk Zuiderpark, Rijswijk en Delft. Op camerabeelden zagen agenten steeds twee dezelfde vrouwen die omstanders zakkenrolden. De politie wist de identiteit van de vrouwen te achterhalen en daarmee ook hun verblijfplaats. Door deze locatie in de gaten te houden werd één van vrouwen op heterdaad betrapt toen zij op dinsdag de woning verliet en op de Leyweg een tas uit de rollator van een bejaarde vrouw wegnam.

Na de aanhouding vond er een doorzoeking plaats in de woning in Den Haag. Hier werd een tweede verdachte, de man, aangehouden. In totaal worden zij verdacht van tien zaken. Een aantal werd gepleegd elders in Nederland. Bij deze diefstallen werden portefeuilles en telefoons gestolen. Ook werd er met weggenomen pinpassen contactloos gepind. De rechter-commissaris heeft vrijdag de vrouw in bewaringgesteld voor veertien dagen. De man is heengezonden. De tweede vrouw staat gesignaleerd voor de zakkenrollerijen.