Vermiste man levenloos uit zee gehaald bij Scheveningen

UPDATE – De politie heeft abusievelijk gemeld dat de man aangetroffen is bij Scheveningen. Dit blijkt Katwijk te zijn.

Een 53-jarige man uit Rijnsburg is zondagmorgen levenloos aangetroffen in zee bij Scheveningen. Dat meldt de politie.

De man was woensdag 7 oktober voor het laatst gezien in de ochtend. Hij had die dag een afspraak in Katwijk, daar verscheen hij niet. De man werd voor het laatst gezien bij strandopgang 55 in Katwijk.

In de dagen na de vermissing werd intensief gezocht door de hulpdiensten. Zondagmorgen kwam een einde aan de zoektocht. De politie sluit een misdrijf uit.