Bijeenkomsten fysiek en online bieden toekomstperspectief voor World Forum

“Het was vooral belangrijk om duidelijkheid te krijgen. Voor ons was het heel belangrijk dat er nog steeds een uitzondering is voor internationale organisaties. Die kunnen nog steeds bij elkaar komen”, zegt Michiel Middendorf van World Forum in Haags Bakkie op Den Haag FM. Hoewel er de hoop was dat de coronamaatregelen zouden worden versoepeld werden ze onlangs juist strenger. “De stip op de horizon (voor versoepelingen, red.) hebben we ergens volgend jaar gezet.”

Tot voor kort werden ook in de Veiligheidsregio Haaglanden ontheffingen vergeven zodat verschillende locaties meer dan 30 gasten konden ontvangen. Sinds de persconferentie van afgelopen dinsdag gelden die ontheffingen niet meer. “Daar kun je niet mee overleven, met 30 man in een zaal. en daarom is het voor ons ook belangrijk dat we goed hebben doorontwikkeld op hybride bijeenkomsten: een gedeelte van de mensen doet online mee en een gedeelte van de mensen zit live in de zaal. Maar ook de internationale organisaties mogen nog wel bij elkaar komen, omdat die organisaties die we in Den Haag huisvesten van internationaal belang zijn”, zo vertelt Middendorf.

“Landen moeten met elkaar blijven praten, anders gaat het fout in de wereld. Gelukkig kan het OPCW in december bij ons bij elkaar komen. Zij gaan wel met minder mensen bij elkaar komen. Wij kunnen veilig 500 man huisvesten in het World Forum, maar dat zal een bijeenkomst zijn van 250.”

De hybride evenementen die tijdens de coronacrisis zijn ontstaan bieden mogelijkheden voor World Forum stelt Middendorf. “Wij zien er zeker toekomst in. Een mooi voorbeeld is World Press Freedom-days. Dat vindt bij ons in december plaats, gedeeltelijk live en gedeeltelijk online. Maar er zit zeker toekomst in, want er zal minder gereisd worden in de toekomst en bewuster gereisd worden. Dat betekent dat hele grote evenementen die misschien eerst met tien- of twintigduizend man bij elkaar kwamen nu zeggen ‘we komen maar met tweeduizend man bij elkaar en de rest doet online mee’. Nou zijn die tweeduizend man voor Den Haag natuurlijk een hele mooie groep om in huis te hebben.”

Bij World Forum heeft men in de afgelopen periode ook een reorganisatie meegemaakt, waarbij 18 van de 59 fte zijn verdwenen. “Daar zijn wij ook niet aan ontkomen. In juli hebben we een reorganisatie gehad, toen hebben we afscheid moeten nemen van 30 procent van de mensen. Dat vind ik heel erg moeilijk. Dat raakt de meeste ondernemers diep in het hart, ook bij mij. Ik vind dat het aller moeilijkste van de fase waar we in zitten.”

De gevolgen van de coronacrisis is niet enkel merkbaar bij World Forum zelf, maar heeft ook gevolg voor derde partijen. “Als er bij ons een paar duizend mensen in huis zijn dan hebben we een paar honderd studenten werken uit Den Haag”, vertelt Middendorf op Den Haag FM. “Maar ook de taxichauffeurs, de winkeliers, de leveranciers van het World Forum, de hotels die eromheen liggen. Die missen allemaal die business en die omzet en de werkgelegenheid die erbij hoort.”